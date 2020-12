Palestrina, Lena: nell’Asl Rm 5 inizia campagna vaccinazione

Roma – “Oggi giornata di avvio della campagna vaccinale della Asl Roma 5 che, con 48 dosi, e’ partita questa mattina da Palestrina”. Lo scrive in una nota Rodolfo Lena, presidente della commissione Affari costituzionali e componente della commissione Sanita’ della Regione Lazio.

“Sono stati vaccinati i ‘vaccinatori’- spiega Lena- operatori sanitari in prima linea che a loro volta vaccineranno la popolazione. In via prioritaria, come indicato dalla Regione Lazio, si procedera’ con ulteriori operatori sanitari e socio sanitari, sia pubblici sia privati, poi con pazienti e operatori delle Rsa e di tutte le strutture socio assistenziali e sanitarie, anche private, del territorio. Proprio quei luoghi in cui il rischio di essere esposti al Covid 19, e di conseguenza di trasmetterlo, e’ piu’ elevato”.

“A seguire- conclude Lena- la vaccinazione proseguira’ anche per le altre categorie: persone fragili di eta’ avanzata e appartenenti a servizi essenziali come forze dell’ordine e personale scolastico. Voglio ringraziare la Asl Roma 5, con il direttore Santonocito, e tutti gli operatori sanitari per il loro lavoro che diffonde speranza e crea un nuovo futuro.”

“In particolare il personale sanitario di Palestrina che, sebbene durante la pandemia sia stato impegnato in uno sforzo enorme, ha sempre lavorato con spirito di abnegazione e grande professionalita’. L’ultimo sforzo e torneremo presto a riabbracciarci”.