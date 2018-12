Pallotta: se non avrò risposte entro qualche mese Roma non avrà suo stadio

Roma – James Pallotta non vuole cedere la Roma (“Very fake news”) ma per il si’ allo stadio non andra’ oltre qualche mese. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, contattato dall’emittente radiofonica Centro Suono Sport.

“Se verro’ a Roma prima di Natale? Non posso ancora venire. Sto lavorando allo stadio. Speriamo che gli avvocati dall’altra parte si sveglino presto o Roma non avra’ uno stadio. Dipende da loro”.

L’attesa per l’ok per lo stadio pero’ non andra’ troppo oltre: “Se aspettero’ il 2019? Aspettero’ solo qualche altro mese”.