Palozzi: 11mila reclami ci danno dimensione degrado e insicurezza Capitale

Roma – “Quest’oggi apprendiamo che il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale nel 2018 e’ stato sommesso da oltre 11mila reclami e segnalazioni da parte di cittadini, esasperati per le condizioni di degrado e insicurezza della Capitale d’Italia: dalla emergenza alberi alle discariche illegali di rifiuti, fino al degrado di parchi e ville pubbliche”.

“Siamo di fronte a numeri da capogiro, in sensibile aumento rispetto al 2017, che testimoniano come la nostra citta’ stia sprofondando nel baratro a causa dell’immobilismo e del malgoverno dei grillini in Campidoglio -spiega Palozzi-. Roma sta diventando una metropoli abbandonata, una giungla urbana con servizi pubblici di scarsa qualita’. Grazie, sindaca Raggi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi.