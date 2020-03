Palozzi: ad Albano va riattivata presto rianimazione Regina Apostolorum

Roma – “Sollecitiamo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ad autorizzare in tempi rapidi e certi l’attivazione del reparto di rianimazione del Regina Apostolorum, ospedale situato ad Albano Laziale e tra i piu’ importanti del bacino sud della Provincia di Roma. In questo momento di grandissima emergenza, legata al Coronavirus, e’ quanto mai necessario che i nostri nosocomi siano nella possibilita’ di operare al massimo della loro efficienza e non essere limitati da inutile ritardi amministrativi.”

“Ci auguriamo dunque che Zingaretti chiuda con tempestivita’ tutte le procedure di autorizzazione per il reparto di rianimazione del presidio di Albano Laziale, cosi’ da mettere a disposizione un ulteriore tassello sanitario a contrasto della emergenza. In caso di reiterato silenzio istituzionale, sara’ nostra cura depositare una interrogazione urgente”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.