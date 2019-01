Palozzi: agghiacciante episodio Magliana, 5S non tutelano romani

Roma – “Reputiamo agghiacciante e allarmante la sparatoria avvenuta questa mattina in zona Magliana: un episodio terribile, che certifica il degrado e l’insicurezza dilagante nella Capitale d’Italia. Dal centro storico alla periferia, non si fermano purtroppo gli atti di illegalita’, a dimostrazione che le istituzioni, ivi incluso il Campidoglio grillino, non riescono ad assicurare ai cittadini romani una citta’ realmente tutelata”.

“In questo delicato e difficile contesto, mi sento di ringraziare le forze dell’ordine per il quotidiano lavoro di controllo del territorio, nella speranza che gli enti di governo operino in maniera maggiormente condivisa e concreta a tutela della pubblica sicurezza”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.