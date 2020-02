Palozzi: aggressione a autista bus atto vile, va condannata

Roma – “Condanniamo con assoluta fermezza l’aggressione, avvenuta nelle scorse ore all’altezza di via del Serafico, nei confronti di un autista di un bus Atac, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarieta’. Quando accaduto, purtroppo, riaccende i riflettori mediatici sul problema della sicurezza di lavoratori e utenti del trasporto pubblico capitolino: in questo contesto, e’ doveroso che le autorita’ competenti, in primis Atac e sindaco Raggi, lavorino con maggior rapidita’ e concretezza per riconsegnare alla comunita’ un servizio efficiente. Partendo innanzitutto dalla sicurezza: episodi come quello di via del Serafico testimoniano che la strada da seguire ancora deve essere imboccata e dal Campidoglio assistiamo ancora a troppe parole e pochi fatti”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.