Palozzi: Anas deve intervenire su Gra, illuminazione scarsa

Roma – “Illuminazione precaria sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La scorsa notte, infatti, numerosi i lampioni spenti e ampi i tratti al buio lungo il tracciato del celebre anello capitolino. Una realta’ grave e pericolosa, che decrementa in maniera sensibile la sicurezza dei cittadini al volante. Per questa ragione siamo qui a sollecitare l’Anas al fine di intervenire tempestivamente e risolvere in maniera definitiva un sistema di illuminazione ad oggi insufficiente. Solo in questo modo potra’ essere garantita e tutelata in pieno l’incolumita’ degli automobilisti, che quotidianamente transitano sul Grande Raccordo Anulare”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di Cambiamo, Adriano Palozzi.