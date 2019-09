Palozzi: assoluta condanna per aggressione autista bus, da Raggi basta parole

Roma – “Assoluta condanna per l’aggressione, avvenuta ieri sera in via Appia, nei confronti di un autista, a cui esprimo tutta la mia vicinanza personale. È necessario che le autorità competenti, in primis l’impalpabile management di Atac e l’aleatorio sindaco Raggi, lavorino con maggior vigore per restituire un servizio dignitoso alle migliaia di pendolari. Partendo innanzitutto dalla sicurezza: episodi come quello di oggi dimostrano che la strada da seguire ancora deve essere imboccata e dal Campidoglio assistiamo ancora a troppe parole e zero fatti”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo!”, Adriano Palozzi.