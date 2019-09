Palozzi-Ciacciarelli: mercoledì con Toti alla Pisana

Roma – “Mercoledì 18 settembre, alle ore 11, abbiamo organizzato una conferenza stampa presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio per sottolineare le ragioni che hanno condotto alla nostra decisione di fuoriuscire dal gruppo consiliare di Forza Italia e confluire all’interno del gruppo misto in previsione della costituzione del gruppo “Cambiamo”. Sarà presente anche il presidente della Regione Liguria e leader nazionale di “Cambiamo” Giovanni Toti, insieme al quale racconteremo l’innovativo e ambizioso percorso politico intrapreso per rilanciare il centrodestra. Un percorso liberale, inclusivo, giovane e che è stato già sposato da tanti amministratori ed esponenti politici nel Lazio e in tutta Italia”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori insieme al presidente Toti di “Cambiamo”, Adriano Palozzi, e il consigliere regionale del Lazio e presidente della V Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, Pasquale Ciacciarelli.