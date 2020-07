Palozzi: colpevole e imbarazzante immobilismo da parte di Raggi

Roma – “Ormai non ci sono piu’ parole per descrivere quello che sta accadendo in Ama, azienda nel caos, senza bilanci approvati e senza una programmazione efficiente ed efficace. L’amministratore unico Zaghis sta decidendo di non decidere facendo sprofondare nelle sabbie mobili una delle municipalizzate piu’ importanti di Roma. Il tutto di fronte al colpevole e imbarazzante immobilismo istituzionale della sindaca Virginia Raggi che, anziche’ intervenire in maniera decisa e immediata, continua a nascondere la polvere sotto il tappeto. In questo contesto, dunque, torniamo a chiedere le dimissioni di Zaghis mentre al Campidoglio grillino di adottare provvedimenti che ridiano linfa vera all’azione e al rilancio di Ama”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.