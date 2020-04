Palozzi: Coronavirus, Raggi chiarisca su sicurezza operatori Ama

Roma – Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo, ha parlato in una nota della qestione sicurezza legata agli operatori dell’Ama.

“Continuano a mancare le risposte da Ama e Campidoglio in merito alle condizioni di sicurezza degli operatori della municipalizzata, impegnati in queste settimane di emergenza Coronavirus. Le parti sociali sono in stato di agitazione, i dipendenti sono molto preoccupati e dal management aziendale le azioni che arrivano sono deboli e insufficienti”.

“Dai dispositivi di protezione individuale- continua la nota – alla sicurezza sul luogo di lavoro, fino alla attività di sanificazione e alle misure di distanziamento: sono davvero numerosi gli aspetti su cui la sindaca Raggi e l’amministratore unico di Ama devono fornire immediata e convincente risposta. Qui e’ in gioco la salute delle migliaia di lavoratori, che non finiremo mai di ringraziare per l’impegno e la professionalità profusi in questo momento così delicato”.