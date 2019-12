Palozzi: dati Cittadinanzattiva su pronto soccorso sono preoccupanti

Roma – “I dati del ‘Monitoraggio civico sullo stato dei pronto soccorso nel Lazio’, presentato da Cittadinanzattiva Lazio e Simeu, sono molto preoccupanti e certificano come il modello sanitario della nostra Regione presenti ancora numerose falle. I ps di Roma, della sua area metropolitana e delle altre province del Lazio vivono ancora grosse difficolta’ tra carenze di personale e criticita’ operative. Nonostante lo straordinario lavoro dei professionisti medici e infermieristici in corsia, l’offerta dei servizi ancora non soddisfa a pieno il diritto alla salute del cittadino.”

“Ed e’ in questo contesto che con coerenza e impegno deve intervenire l’amministrazione regionale di centrosinistra, sinora troppo inefficiente nel delicato comparto delle politiche sanitarie. L’auspicio, che ha il sapore di monito istituzionale, e’ che Zingaretti si ricordi di essere governatore del Lazio, prima che segretario nazionale del Pd e inizi a lavorare con concretezza per assicurare prestazioni pubbliche di qualita’ ai cittadini del territorio regionale”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi.