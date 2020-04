Palozzi: Dessì imbarazzante si fa bello con piccole imprese

Roma – “Ma non era il senatore Dessi’ – ‘l’uomo della casa popolare’ – quello che, giusto pochi giorni fa, si vantava su facebook di aver fatto bene a non studiare da ragazzo (e si vede), ironizzando sulla richiesta di indennizzo di 600 euro da parte di lavoratori autonomi e partite Iva? No, perche’, proprio oggi lo ritroviamo, in una nota stampa congiunta con altri parlamentari grillini, ad autoincensare il Governo sulla bonta’ dei contributi a fondo perduto per le piccole imprese. Che Dessi’ sia stato folgorato sulla via di Damasco? Una bella faccia tosta, piuttosto. Una settimana fa, infatti, l’esponente pentastellato, in maniera ignobile e scandalosa, derideva e offendeva un intero universo professionale, quello dei liberi professionisti, che rappresentano uno dei motori economici del nostro Paese e che – forse piu di tutti – stanno stanno soffrendo la crisi, causata dall’emergenza Coronavirus. Quello del Senatore Dessi’, dunque, e’ un comportamento assolutamente vergognoso, perpetrato peraltro in qualita’ di uomo delle istituzioni, profumatamente pagato dai cittadini. Piuttosto consigliamo a Dessi’ di ironizzare sulla incompetenza e l’inadeguatezza della maggioranza di governo Pd-M5S, di cui fa parte, sinora incapace di risollevare le sorti di milioni di famiglia, lavoratori e imprese. Con gente come Dessi’ alla guida del Paese, il futuro dell’Italia si prospetta buio e tempestoso”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.