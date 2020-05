Palozzi: disagi e caos in Metro preoccupano

Roma – “Siamo molto preoccupati per le notizie giunte stamattina in merito al caos e ai disagi, registrati sulle linee metropolitane di Roma. Comprendiamo che sia il primo giorno di ripartenza dopo lo stringente periodo di lockdown ma sinceramente, se il buongiorno si vede dal mattino, la ressa odierna nelle metro non fa per sperare. Soprattutto perche’ sembra mancare una chiara pianificazione che contingenti il flusso dei pendolari all’interno dei convogli. Sarebbe il caso che il Campidoglio grillino e la municipalizzata Atac esponessero con chiarezza e celerita’ la programmazione atta a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini romani per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.