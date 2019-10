Palozzi: documento piano rifiuti in Consiglio? deo gratias

Roma – “L’assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, oggi ha affermato che il piano rifiuti approderà presto in aula consiliare. Nella speranza non si tratti dell’ennesimo annuncio mediatico, siamo davvero felici che, dopo sei anni di malgoverno Zingaretti, il documento stia per giungere finalmente all’attenzione del Consiglio regionale.

“Deo Gratias”, verrebbe da dire. Nel delicato comparto ambientale e del ciclo rifiuti, sinora la gestione di Zingaretti e del centrosinistra è stata totalmente fallimentare”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.