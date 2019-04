Palozzi: episodio grave guasto metro A, Raggi al capolinea

Roma – “Mentre in superficie la capitale d’Italia continua a sprofondare tra buche e bus in fiamme, in galleria le cose purtroppo non vanno meglio. Anche oggi, infatti, i soliti disagi per i gia’ bistrattati pendolari di Roma, a causa di un problema sulla linea A della metropolitana, che ha portato fino alla chiusura della fermata Anagnina: il danno che si aggiunge alla beffa, considerato che da tempo sono interdette al pubblico anche Repubblica, Spagna e Barberini”-spiega Palozzi-.

“Quanto accaduto oggi e’ un episodio grave, una vera e propria odissea, che si ripete – purtroppo – con preoccupante sistematicita’, mettendo a nudo tutta l’inadeguatezza e l’inefficienza del Campidoglio grillino e del management Atac. La dimostrazione di come la sindaca Raggi sia ormai al capolinea”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.