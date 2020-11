Palozzi: farmacie senza vaccini, Regione Lazio deve chiarire

Roma – “Sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione del presidente Zingaretti ad uscire dal torpore istituzionale e a chiarire in merito alla delicata situazione delle dosi di vaccino antinfluenzale destinate alle farmacie per la vendita alla popolazione: dosi che, a quanto riferisce Federfarma, continuerebbero a scarseggiare in numerose farmacie della Capitale senza che in tal modo venga soddisfatta la richiesta dei cittadini.”

“Quanto sta accadendo dunque risulta estremamente preoccupante e allarmante, visto e considerato che si inserisce in un gia’ complesso periodo di emergenza sanitaria, in cui si necessitano azioni rapide e risposte concrete”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.