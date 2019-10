Palozzi: Governo deve tutelare comparto agricolo

Roma – Arrivano le parole di Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e cofondatore di Cambiamo, in merito ai rischi meteorologici per l’Italia:

“Invitiamo le istituzioni a tutti i livelli a non sottovalutare il grido d’allarme, lanciato quest’oggi dalla Coldiretti in merito alla fragilità del nostro territorio e del rischio raccolti nelle campagne con l’arrivo del maltempo e il conseguente aumento delle precipitazioni. Una realtà preoccupante ma quanto mai reale, visto e considerato che l’Italia in questi anni ha vissuto contesti emergenziali che hanno messo a dura prova gli agricoltori e arrecato danni pesanti nelle campagne italiane. Per questa ragione, anche in considerazione della tropicalizzazione del clima, risulta necessario e improcrastinabile che le istituzioni agiscano in maniera preventiva, con provvedimenti efficaci, strutturati e di ampio respiro, al fine di limitare al minimo gli effetti negativi sulle coltivazioni nei campi e sulla agricoltura, che rappresenta uno dei volani di sviluppo del Sistema Italia”.