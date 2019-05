Palozzi: grillini smettano di nascondere polvere sotto tappeto, stop gestione superficiale

Roma – “Il Campidoglio deve svegliarsi: basta con questa gestione emergenziale e superficiale di Ama da parte del Campidoglio grillino. Sono settimane che la municipalizzata non vede rinnovato il consiglio di amministrazione, mentre le politiche di rilancio aziendale risultano vacue e aleatorie. A questo si aggiungono le criticita’ quotidiane come il rogo odierno di un mezzo Ama, a Tor Tre Teste: incendio che segue quello del 23 marzo, quando un altro mezzo aveva preso fuoco in zona Ponte di Nona-Villaggio Falcone. Insomma siamo di fronte a un crisi allarmante, che la sindaca Raggi deve affrontare e risolvere in tempi rapidi: i grillini la devono smettere di nascondere la polvere sotto il tappeto”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.