Palozzi: la Roma della Raggi è anche periferie abbandonate e famiglie impaurite

Roma -“Il territorio di Tor Sapienza sempre piu’ preda di illegalita’ e insicurezza. E’ delle scorse ore la notizia degli spari contro un bus, che fortunatamente non ha causato feriti. Siamo di fronte all’ennesimo episodio di criminalita’ in un quadrante, gia’ piegato da allarmanti criticita’: dai roghi tossici alla prostituzione, dalla questione rom alla vivibilita’ precaria. Anche e soprattutto questa e’, purtroppo, la Roma della Raggi: periferie abbandonate a se’ stesse e famiglie costrette a vivere nella paura”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.