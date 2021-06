Palozzi: la Roma della Raggi fa acqua da tutte le parti

Roma – “Per l’ennesima volta, la Roma della sindaca Raggi è andata in tilt e non ha retto l’impatto del maltempo. Anche oggi, infatti, la Capitale d’Italia è stata purtroppo protagonista di allagamenti, strade come piscine e disagi diffusi, soprattutto a Roma Nord.”

“La fotografia grave e impietosa di una città mal governata, con insufficienti interventi di manutenzione e priva di mirata programmazione infrastrutturale. Un dilettantismo amministrativo, quello dei grillini, che stanno lasciando in eredità una Roma che fa acqua da tutte le parti”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.