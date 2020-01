Palozzi: posticipare chiusura Galleria Giovanni XXIII, scelta Raggi sbagliata

Roma – “Vogliamo esprimere la nostra piu’ sentita vicinanza a tutti quei residenti e automobilisti romani, che chiedono a gran voce la posticipazione degli interventi di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII al periodo estivo: interventi, quelli previsti dal governo grillino di Roma, che comporterebbe una lunga chiusura di questa importantissima arteria”.

“Con la conseguenza di congestionare il traffico in una zona gia’ complessa, senza un piano di viabilita’ alternativa serio e credibile e con due stazioni della metropolitana gia’ chiuse, come Cornelia e Baldo degli Ubaldi. Pur comprendendo l’esigenza sacrosanta di mettere in sicurezza le infrastrutture della Capitale, l’amministrazione Raggi continua a commettere vistosi e impietosi errori di valutazione e pianificazione, a danno di territorio e famiglie”.

“Sollecitiamo dunque il Campidoglio a riconsiderare la tempistica di intervento su Galleria Giovanni XXIII”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori di ‘Cambiamo’ con Toti, Adriano Palozzi.