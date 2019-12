Palozzi: pronti a barricate contro possibile discarica a Falcognana

Roma – “Oggi piu’ di ieri siamo pronti alle barricate contro qualsiasi eventualita’ di discarica capitolina alla Falcognana, un’area di immensa bellezza ambientale ed archeologica- sull’Ardeatina quasi ai confini col Comune di Marino- su cui si vorrebbe mettere le mani per risolvere i problemi dei rifiuti di Roma”.

“Una ipotesi illogica e scriteriata che ha gia’ ricevuto il ‘niet’ della popolazione locale e che vede ‘Cambiamo’ totalmente contraria. Non e’ possibile che a pagare le inefficienze amministrative della sindaca Raggi e del presidente Zingaretti siano sempre i cittadini della Capitale e della sua provincia: la prima, in oltre tre anni di mandato, non e’ riuscita a far decollare una raccolta differenziata oggi al palo, il secondo deve ancora sfornare una programmazione sui rifiuti seria e concreta”.

“Lo diciamo chiaro e tondo: nell’insensato scaricabarile in atto tra Campidoglio e Regione Lazio, la Falcognana non paghera’ le decisioni dissennate dell’inefficiente duo Zingaretti-Raggi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionale di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.