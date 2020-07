Palozzi: Raggi inadeguata, criticità tutti i giorni

Roma – “Ci risiamo. Puntuale come un orologio svizzero, ripiomba un nuovo disservizio sulla metropolitana di Roma, la cui linea A quest’oggi e’ stata protagonista di un guasto tecnico sulla tratta Battistini-Termini. Ormai le criticita’ dei trasporti su ferro (ma anche quello su gomma non e’ da meno) sono all’ordine del giorno e ledono pesantemente la quotidianita’ di molti pendolari, gia’ costretti a convivere con un tpl imbarazzante e inefficiente. Una odissea che si consuma sotto gli occhi di un Campidoglio grillino e una sindaca Raggi inadeguati e incapaci di affrontare le sfide di mobilita’ della Capitale d’Italia”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.