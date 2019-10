Palozzi: Raggi non deve prendere decisioni affrettare su Ztl

Roma – Arrivano le parole di Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e cofondatore del partito Cambiamo, in merito alle decisioni della Raggi sulle Ztl:

“Visto che in questi tre anni il Campidoglio grillino ha combinato solo disastri quando ha preso decisioni, soprattutto in materia di mobilità, auspichiamo che sulla paventata proroga dell’orario Ztl nel centro storico di Roma vengano ascoltate con attenzione tutte le osservazioni e le istanze delle parti coinvolte, categorie commerciali e residenti in primis. Quando si parla di tematiche così delicate e attuali, infatti, le scelte amministrative devono essere condivise al massimo e non calate dall’alto, come invece è solita fare l’amministrazione della sindaca Raggi”.