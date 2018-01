Palozzi: Raggi non vede il problema dei rifiuti

Roma – Questo il comunicato del consigliere regionale FI e vicepresidente della commissione Ambiente, Adriano Palozzi: “Virginia Raggi ha davvero una bella faccia di bronzo, quando dice che a Roma qualcosa è cambiato, a partire dai rifiuti. Evidentemente chi va col zoppo, impara a zoppicare: al pari dell’assessore Montanari, che non aveva mai visto un topo in città, ora pure la sindaca della Capitale d’Italia fa finta di non vedere una raccolta rifiuti precaria e un degrado dilagante. Consigliamo alla Raggi un bel paio di occhiali”.