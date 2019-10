Palozzi: da Raggi nulla cosmico su società partecipate

Roma – Arriva il comunicato di Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e cofondatore di Cambiamo, in merito alla situazione di Atace Ama:

“Atac e Ama a pezzi, Roma Metropolitane in liquidazione. Questa la punta dell’iceberg dell’inadeguatezza amministrativa della giunta Raggi, da ormai tre anni incapace di gestire e risanare le casse e i servizi delle partecipate capitoline. Siamo infatti molto preoccupati per il futuro delle municipalizzate comunali, che continuano a navigare tra crisi finanziarie e mancato sviluppo. Non ci sorprendono dunque le prese di posizione e le proteste di lavoratori e organizzazioni sociali: è la diretta conseguenza della mancata condivisione e del nulla cosmico, partoriti dalla sindaca Virginia Raggi in questi 40 mesi di Campidoglio grillino. E questo nel settore delle partecipate così come negli altri comparti chaive della macchina amministrativa di Roma Capitale. La Raggi si vergogni”.