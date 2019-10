Palozzi: Raggi si deve dimettere, grave avere problemi a Furio Camillo

Roma – Adriano Palozzi, cofondatore del partito Cambiamo nonché consigliere regionale del Lazio, si è espresso in merito alla chiusura della fermata metro Furio Camillo.

“Ha proprio ragione la Raggi quando dice in pompa magna che la giunta grillina sta provando a incrementare il trasporto pubblico di Roma. Per esempio, aumentano disagi e disservizi. E sono puntualissimi tutti giorni. Come oggi alla stazione della linea A Furio Camillo, dove si sono registrati problemi alle scale mobili. Si tratta dell’ennesimo fatto di una gravità inaudita, dove è messa a dura prova la pazienza dei già bistrattati cittadini romani e testimonia l’inefficienza amministrativa del Comune di Roma e di Atac. Siamo giunti a un punto di non ritorno, la sindaca Raggi farebbe bene a dimettersi”.