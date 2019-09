Palozzi: nuovo rimpasto Raggi ma sempre giunta di incapaci

Roma – “Un altro rimpasto, l’ennesimo, in arrivo per il Campidoglio pentastellato, a dimostrazione che competenza istituzionale e continuità amministrativa sono due concetti totalmente sconosciuti a Virginia Raggi, vero e proprio sindaco fantasma alla guida di una amministrazione allo sbando più totale. Nuovi personaggi e vecchie conoscenze messe sulla poltrona per equilibri politici tutti interni al Movimento? Fatto sta che la Capitale d’Italia è ormai stanca di siffatta inconsistenza a cinque stelle. Inconsistenza e dilettantismo, quelli grillini, che stanno gettando Roma nel baratro, con conseguenze sociali e amministrative molto pesanti”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo!”, Adriano Palozzi.