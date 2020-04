Palozzi: Rocca di Papa, interrogazione su Rsa San Raffaele

Roma – “Continuiamo a seguire con grande preoccupazione ed estrema attenzione quanto sta accadendo presso la Rsa San Raffaele di Rocca di Papa, dove fino a qualche ora fa erano 138 i casi di Coronavirus Covid-19 individuati all’interno della struttura. Un contesto di una gravita’ inaudita, su cui e’ necessario fare immediata chiarezza. Per questa ragione, ho depositato una interrogazione urgente all’attenzione del presidente Zingaretti e dell’assessore alla Sanita e Integrazione socio-sanitaria D’Amato per sapere, tra le altre cose, da quanto tempo fossero al corrente della difficile situazione sanitaria, sviluppatasi presso la Rsa San Raffaele, e quando e con quali procedure sia stato allertato il Comune di Rocca di Papa affinche’ attivasse le misure necessarie al contrasto della emergenza Covid in atto. Reputiamo doveroso fare chiarezza e comprendere se esistano eventuali responsabilita’ comunali e regionali su questa delicata vicenda”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.