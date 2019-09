Palozzi: sempre più inefficienza dopo tre anni di Raggi

Roma – “Dopo tre anni di inesistente amministrazione grillina, prendiamo atto che anche l’assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Linda Meleo, e’ consapevole dei ritardi e delle attese in fermata bus. Se questa e’ l’unica presa di posizione del Campidoglio in tema trasporti, allora stiamo freschi. Dall’insediamento della sindaca Raggi ad oggi, infatti, abbiamo assistito solamente ad inefficienze amministrative, criticita’ infrastrutturali e problemi operativi: dai bus a fuoco ai disagi per i pendolari, dalle metro a singhiozzo alla sicurezza a rischio per autisti e utenti. Non e’ certamente questa la ricetta per rilanciare la mobilita’ capitolina, serve una chiara inversione di rotta che con i grillini al governo di Roma temiamo potrebbe non arrivare mai”. Cosi’ in un comunicato Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio del gruppo Cambiamo/Laboratorio Lazio per il Cambiamento.