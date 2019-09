Palozzi: su servizi sonora bocciatura per Raggi

Roma – “Sonora bocciatura per la sindaca Raggi in tema di servizi pubblici. Oggi c’è stata la presentazione dei risultati dell’indagine sulla “Qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma 2019”, giunta alla dodicesima edizione. Indagine, nella quale i cittadini romani sostanzialmente bocciano le prestazioni pubbliche, fornite dal Campidoglio: dai rifiuti ai trasporti fino ad arrivare al decoro urbano, è davvero una Caporetto amministrativa per i grillini. La dimostrazione lampante che l’improvvisazione e l’incompetenza pentastellata stanno gettando nel baratro la Capitale d’Italia. Virginia Raggi rifletta su questi dati e lavori seriamente per il rilancio della città”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo!”, Adriano Palozzi.