Palozzi: strada Padiglione-Acciarella, Raggi deve intervenire

Roma – “La sindaca della Citta’ Metropolitana, Virginia Raggi, trovi i fondi per riqualificare e riaprire la strada provinciale Padiglione-Acciarella, asse di viabilita’ molto importante per i territori di Anzio e Nettuno. Oggi alcuni cittadini si sono ritrovati in protesta per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’annosa vicenda e per sollecitare Palazzo Valentini a rimettere in sicurezza l’arteria in tempi rapidi e concreti. Richieste sacrosante e giuste visto e considerato che la Padiglione-Acciarella ha presentato nel corso del tempo una serie importante di criticita’ infrastrutturali, a oggi evidentemente irrisolte.”

“E la sua temporanea interdizione starebbe causando problemi al comparto turistico e produttivo della zona. Per questa ragione, reputiamo improcrastinabile e necessario che Palazzo Valentini esca dal torpore istituzionale e intervenga con immediatezza e tempestivita’ al fine di riaprire la strada alla circolazione”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.