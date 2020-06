Palozzi: su aree giochi Raggi imbarazzante

Roma – “Ancora una volta registriamo, ormai senza stupore alcuno, l’ennesima inefficienza Raggi al governo del Comune di Roma. Le cronache mediatiche raccontano oggi della precaria condizione di parchi e aree giochi della Capitale, riaperte dopo il complesso periodo di lockdown. Ebbene giungono segnalazioni cittadine secondo cui molte zone verdi pubbliche giacerebbero nel degrado e nell’abbandono istituzionale, rischiando cosi’ di limitare le famiglie romane, in testa i piu’ piccoli, del pieno godimento di un luogo di svago, relax e ricreazione.”

“Una vera beffa in una delle citta’ piu’ verdi d’Europa. Perche’ la sindaca Raggi non ha approfittato del periodo di quarantena per riqualificare e mettere in sicurezza totalmente parchi e aree giochi? Con quali tempistiche e procedure ha intenzione di rimediare a questa sua carenza? Questo si chiedono tanti cittadini romani, ormai esasperati nel vedere una citta’ sempre piu’ dimenticata e trascurata”. Cosi’ in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.