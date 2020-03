Palozzi: su criticità ospedali Regione Lazio deve chiarire

Roma – “Siamo molto preoccupati per quanto starebbe avvenendo in questi frangenti nelle strutture ospedaliere di Roma, in piena emergenza Coronavirus. Ci giungono infatti numerose segnalazioni da parte degli operatori sanitari e infermieristici che fanno il paio con le organizzazioni sindacali, e che denuncerebbero numerose criticita’ strutturali e operative all’interno dei presidi nosocomici: dalla carenza di dispositivi di protezione individuale alla mancanza di concreti interventi per la attuazione delle linee guida e protocolli univoci sui comportamenti di prevenzione, fino alla mancanza di dialogo istituzionale da parte della Regione Lazio e a condizioni di lavoro molto critiche per il personale sanitario.”

“Non e’ nostra intenzione fare polemica in un momento cosi’ delicato e difficile, ma chiediamo al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato cosa intendono fare per assicurare e garantire condizioni di lavoro dignitose a medici, infermieri e di tutto il restante personale sanitario. Ci rivolgiamo, altresi’, alla Regione Lazio per sapere se sia sua intenzione procedere in tempi rapidi e concreti con l’incremento dei posti letto di terapia intensiva presso l’ospedale Grassi di Ostia, come peraltro sollecitato dalle parti sociali.”

“Bisogna agire con rapidita’ al fine di alleggerire il carico di lavoro di medici e infermieri che non finiremo mai di ringraziare per la loro professionalita’ e abnegazione, soprattutto in questi momenti di grande emergenza sanitaria”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi.