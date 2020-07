Palozzi: su Roma-Latina si passi dalle parole ai fatti

Roma – “Da quando è giunta la notizia che l’autostrada Roma-Latina con la bretella Cisterna-Valmontone è stata inserita tra le opere strategiche nel decreto approvato dal Governo nazionale sulle semplificazioni, da Nicola Zingaretti è tutto un pullulare di dichiarazioni trionfalistiche, quasi a voler nascondere l’immobilismo istituzionale di questi sette anni nei confronti di una opera fondamentale per lo sviluppo e il rilancio del Lazio meridionale.”

“La Roma-Latina, infatti, rappresenta una vera e propria priorità per il nostro territorio, in grado di dare continuità al sistema autostradale sulla fascia litoranea e collegare con efficienza e rapidità la Capitale d’Italia alla zona pontina. Per questa ragione, riteniamo terminata la stagione delle promesse e degli annunci spot, ed è quanto mai necessario che Zingaretti – in qualità di presidente della Regione ma anche di segretario nazionale di un partito di governo – passi finalmente dalle parole ai fatti: sulla Roma-Latina bisogna fare presto.”​ Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.