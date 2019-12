Palozzi: temporale di ieri ci ha lasciato vero bollettino di guerra, città fa acqua da tutte le parti

Roma – “Il temporale che si e’ scatenato ieri su Roma ci ha lasciato un vero e proprio bollettino di guerra, fatto di allagamenti, stazioni metro chiuse, strade come piscine e grandi disagi per i cittadini. L’impietosa ed esatta fotografia della Capitale d’Italia, malgovernata dalla sindaca Raggi, incapace di imprimere efficaci politiche di manutenzione sulla viabilita’ e sulla mobilita’ cittadine”.

“E, purtroppo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto l’ondata di maltempo possa definirsi eccezionale, infatti, tutto questo non giustifica l’immobilismo amministrativo dei grillini in Campidoglio, che stanno lasciando in eredita’ una citta’ che fa acqua da tutte le parti”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di Cambiamo, Adriano Palozzi.