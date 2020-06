Palozzi: Zaghis deve dimettersi, Ama nel caos

Roma – “Differenziata al palo, parti sociali in protesta, situazione dei lavoratori Multiservizi irrisolta, bilanci da approvare, una raccolta precaria e inefficace. In queste ore l’inadeguatezza del management Ama e del Campidoglio grillino in materia ambientale sta vivendo uno dei suoi momenti piu’ bassi. Una situazione grave, surreale, che testimonia palesemente tutte le carenze e le inefficienze dell’amministratore unico della municipalizzata capitolina, Stefano Zaghis, incapace di mettere in campo provvedimenti realmente tesi a rilanciare l’operativita’ di Ama e a risolvere il caos aziendale. Ci auguriamo che Zaghis si renda conto che serve una totale inversione di rotta e lasci quindi il timone di Ama prima che la situazione diventi ancora piu’ critica”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.