Palozzi: Zingaretti scricchiola dopo voto maggioranza su Mes

Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha bocciato quest’oggi una mozione di due esponenti di Italia Viva. La gia’ risicata ed inefficiente maggioranza zingarettiana comincia a scricchiolare. Non bastasse l’inadeguatezza amministrativa, ora il centrosinistra inizia a non essere d’accordo su nulla. Il tutto a discapito delle istanze dei cittadini del Lazio”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente di “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi.