Palozzi: Zingaretti è un Pinocchio e sdoppiato

Roma – Arrivano le parole di Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e co-fondatore di ‘Cambiamo’, sul presidente della Regione Zingaretti:

“Ma il presidente Zingaretti che oggi non rinnega la sindaca Raggi è lo stesso che poche settimane fa, al grido di “Mai con i grillini”, avallava l’accordo di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? O Zingaretti crede veramente in quello che dice, quindi è sdoppiato e incoerente, oppure ancora una volta incanta i cittadini, sparando una vagonata di bugie e facendo la figura del Pinocchio. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: alle sue promesse non fa caso più nessuno e i romani hanno perfettamente compreso che il prossimo sindaco serio e competente non sarà né di marca dem, né pentastellata. Dopo i disastri amministrativi in Comune e Regione, infatti, è arrivato il momento di cambiare e il centrodestra unito rappresenta l’unica alternativa vincente e di buon governo”.