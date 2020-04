Palumbo: a Castelverde B4 va assicurata acqua potabile

Roma – “Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e’ quantomai necessario assicurare l’acqua potabile nei quartieri di Roma che ancora ne sono drammaticamente sprovvisti. La Commissione Trasparenza, in particolare, ha inviato una lettera agli uffici competenti per chiedere che venga effettuato in tempi rapidi l’allaccio al servizio idrico nel Piano di zona Castelverde B4. Dove da anni, inspiegabilmente, i residenti non hanno accesso ai servizi e utilizzano l’acqua di un pozzo, peraltro fangosa, non potabile e altamente inadeguata a garantire le misure minime di sicurezza dal punto di vista igienico sanitario”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo.