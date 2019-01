Palumbo: ancora punti oscuri su stadio Roma, fare luce su iter

Roma – “La questione dello stadio della Roma ancora presenta dei punti oscuri. La consegna per la relazione definitiva commissionata al Politecnico e’ stata prorogata a fine mese e, parallelamente, ancora non abbiamo ricevuto risposte relativamente all’accesso agli atti che abbiamo effettuato nei giorni scorsi. Gli assessori Meleo e Frongia hanno risposto senza fornire documentazione. La prima ha dichiarato di non aver ancora documenti da poter trasmettere, mentre il secondo ha declinato la sua competenza a riguardo”.

“Non sara’ che l’amministrazione comunale sta cercando di fare melina attorno a una vicenda che non sa bene come gestire? Per far luce sull’iter progettuale di un’opera su cui la citta’ attende una risposta da anni abbiamo deciso di convocare una commissione Trasparenza e invitare gli assessori competenti per pretendere finalmente dei chiarimenti sulla realizzazione dello Stadio della Roma”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo.