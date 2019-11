Palumbo: annuncio Comune su pulizia caditoie è surreale

Roma – “L’annuncio del Campidoglio sugli interventi mirati e in corso su tombini e caditoie e’ surreale. Dopo le criticita’ e gli allagamenti di ieri, oggi l’amministrazione Raggi ci informa che sta costantemente monitorando la situazione nella Capitale. Oltre il danno la beffa. Roma e’ andata completamente sott’acqua, con scene surreali di automobili galleggianti, alberi sradicati e tombini ostruiti. La rimozione delle foglie e dei rifiuti dovrebbe essere un lavoro di routine e soprattutto gli interventi dovrebbero essere svolti con largo anticipo, sulla stagione delle piogge e non una manciata di giorni prima. Dopodiche’ ci sono criticita’ che si ripresentano tali e quali senza interventi preventivi. È pressoche’ inutile stanziare solo ora fondi per questo tipo di interventi. Questa giunta sta governando la citta’ da ben tre anni e il risultato della loro amministrazione non fa che accrescere l’indignazione dei cittadini costretti a subire i disagi dovuti all’inadeguatezza e all’immobilismo di chi guida la citta’ senza alcun criterio”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino, Marco Palumbo.