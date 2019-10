Palumbo: aspettiamo Lemmetti, domani trasparenza su Ama

Roma – “Scandalo della raccolta differenziata nei negozi e nei ristoranti. Emergenza collocazione dei rifiuti che si trascina da mesi condannando la citta’ al degrado perenne. Dubbi sui bilanci dell’Ama, dove da una parte il Comune di Roma contesta i 18 milioni di fondi cimiteriali, dall’altra ancora non ha trasferito alla municipalizzata i quasi 150 milioni derivanti da crediti pregressi, come quelle legate al contratto di servizio 2014 che da soli pesano per oltre 104 milioni e che di fatto ostacolano fortemente il rilancio dell’azienda previsto dal vecchio Cda. Per chiarire tutti questi aspetti, anche alla luce del nuovo – ennesimo – cambio ai vertici dell’Ama, domani terremo una commissione Trasparenza con l’obiettivo di far luce sulle problematiche che affliggono questa azienda da ormai oltre 2 anni. Abbiamo invitato sia l’assessore al Bilancio Lemmetti, sia il direttore generale Franco Giampaoletti e speriamo vogliano presentarsi per garantire ai membri della commissione i necessari chiarimenti”. Lo annuncia in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo.