Palumbo-Baglio: sempre più convinti volontà Giunta 5S di affondare Ama

Roma – “Siamo sempre piu’ convinti della volonta’ della Giunta 5 Stelle di affondare l’ennesima azienda municipalizzata, l’Ama. Quanto emerso oggi nel corso della commissione Trasparenza dimostra che l’amministrazione comunale non ha mosso un dito per sanare il contenzioso sui 18 milioni di crediti cimiteriali e approvare il prima possibile il bilancio dell’azienda”.

“Il Collegio dei sindaci dell’Ama ha ricostruito i fatti e ha ribadito di aver richiesto piu’ volte l’istituzione di una commissione ad hoc sul contenzioso sui fondi cimiteriali. Commissione che avrebbe contribuito a chiarire le posizioni divergenti tra Ama e Campidoglio e che non e’ mai stata istituita. Lo stesso Collegio ha poi ricordato l’esistenza di altre voci di bilancio che risultano non condivise tra Comune di Roma e municipalizzata dei rifiuti. Voci che l’amministrazione comunale aveva il dovere di chiarire e non ha fatto”. L

o dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo e la consigliera comunale Pd, Valeria Baglio.

“La commissione Trasparenza di questa mattina – nonostante l’ingiustificabile assenza dell’assessore Lemmetti e del direttore generale Giampaoletti – e’ stata un’occasione importante per ricordare la legge Madia e in particolare il divieto di soccorso finanziario per le aziende municipalizzate che abbiano chiuso 3 bilanci in rosso”, proseguono Palumbo e Baglio.

“Considerando che i bilanci dell’Ama 2017 e 2018 saranno certamente in perdita e che difficilmente quello del 2019 riuscira’ a tornare in pareggio, anche per effetto dell’attuale ed evidente difficolta’ di collocazione dei rifiuti- aggiungono- siamo sempre piu’ convinti del reale disegno politico della Giunta Raggi: portare l’azienda al fallimento, privandola del suo ruolo industriale e riducendola a una cooperativa di spazzamento, indirizzando il business del ciclo dei rifiuti verso soggetti privati”.

“Si profila quindi- concludono gli esponenti dem- l’ipotesi di dolo per l’amministrazione comunale, colpevole di non aver rispettato i termini dell’approvazione dei bilanci della municipalizzata e dunque di aver innescato un drammatico peggioramento delle sue condizioni finanziarie, che difficilmente riusciranno a risollevarsi, anche in considerazione delle difficolta’ legate al mantenimento delle linee di credito con le banche”.

“Continueremo a monitorare la situazione su tutti i fronti e presenteremo un’interrogazione per chiedere alla Ragioneria generale di chiarire quali sono i motivi ostativi all’approvazione dell’ultimo progetto di bilancio Ama e se sono stati effettuati tutti gli accertamenti annunciati e dovuti”.