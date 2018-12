Palumbo-Battaglia: stop corse per il 2019 bruttissima notizia

Roma – “La notizia, giunta in questi minuti, dello stop alle corse per il 2019 e della restituzione dell’impianto ippico romano al Campidoglio da parte della societa’ di gestione, impossibilitata a sostenere il canone di concessione quantificato in oltre due milioni di euro da parte di Roma Capitale, e’ una pessima notizia per il mondo sportivo romano e crea legittime preoccupazioni tra quanti lavorano e vivono all’interno dello storico ippodromo romano”.

“Da oggi attrezzature, maestranze e know how sono a disposizione di Roma Capitale che, come ha spesso dichiarato, speriamo mantenga la promessa di gestire direttamente l’impianto. Promessa complicata da mantenere, ma almeno a garanzia di un qualche futuro. Come potra’ farlo, lo ignoriamo. Con quali fondi, pure. Con quali tutele per un impianto che sara’ presto terra di nessuno, neanche. Prendiamo tuttavia atto del risultato raggiunto dall’Amministrazione a 5 Stelle: far finire l’ennesima esperienza sportiva a Roma e gettare nel caos un intero settore produttivo della citta’”.

“Un bel regalo di Natale per Roma, per lo sport, per la tenuta occupazionale e per il quadrante sud-est della citta’. Quello che temevamo e denunciamo da mesi e’ accaduto. L’inadeguatezza di chi oggi amministra la Capitale e’ la somma di fallimenti conclamati sulla pelle di cittadini, residenti, lavoratori e imprese della citta’, nell’assenza totale di qualsivoglia strategia per Roma”. Cosi’ in una nota Marco Palumbo, consigliere comunale Dem, ed Erica Battaglia, delegata all’assemblea romana del Pd.