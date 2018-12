Palumbo-Battaglia: valutare per bene ciclabile via Tuscolana

Roma – “Come procedono i lavori, quali disagi creano, quali fondi sono stati utilizzati: poche ma importanti valutazioni che, come Presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale e attivisti dell’opposizione in Campidoglio, vogliamo fare con tutti i diretti interessati. E’ per questo che venerdi’ 7 dicembre alle ore 10 diamo appuntamento alla cittadinanza in prossimita’ di via Tuscolana 1000. L’invito e’ stato inoltrato anche agli assessori ai Trasporti, ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica di Roma Capitale, nonche’ al Dipartimento Mobilita’ e a tutti i consiglieri comunali che fanno parte della Commissione Trasparenza”.

“È bene vederci chiaro, sia rispetto all’ingente investimento fatto sia sulla qualita’ dei lavori eseguiti, nonche’ sui disagi che effettivamente vive una delle vie commerciali piu’ importanti di Roma. Non si capisce per quale motivo infatti il Municipio VII non ha minimamente considerato il progetto, approvato nella scorsa consiliatura, che prevedeva a costi molto piu’ contenuti non solo nuove piste ciclabili ma anche il raccordo con quelle gia’ esistenti: un progetto completo e innovativo, votato all’unanimita’ e abbandonato in nome di non si sa cosa”.

“Vedremo se le scelte fatte da questa Amministrazione del Cambiamento sono all’altezza di una Capitale o rispondono a spot non utili e costosi per la citta’”. Cosi’ in un comunicato Marco Palumbo, consigliere capitolino Dem e presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, ed Erica Battaglia, delegata all’assemblea romana del Pd.