Palumbo: caso Coronavirus in Municipio IV ci preoccupa

Roma – “Desta forte preoccupazione il caso Covid registrato in Municipio IV. Come gruppo Partito democratico abbiamo presentato una interrogazione alla sindaca per avere chiarezza sugli interventi di sanificazione degli uffici comunali e sui fondi spesi per questo scopo. A distanza di mesi, nonostante un successivo sollecito all’interrogazione, non abbiamo ricevuto alcuna risposta ne’ dalla sindaca ne’ dagli assessori competenti. Ci siamo anche rivolti al Prefetto, dal quale attendiamo un parere e un intervento volto a tutelare l’esercizio delle opposizioni in Assemblea capitolina.”

“È grave che la Giunta grillina sia rimasta sorda alle legittime richieste dei consiglieri eletti ed e’ grave che protragga il silenzio su un tema cosi’ delicato per la cittadinanza. Ci auguriamo che quello del municipio IV sia solo un caso isolato e senza conseguenze e, nel frattempo, attendiamo ancora chiarimenti e delucidazioni da parte della maggioranza capitolina affinche’ vengano resi pubblici gli interventi di sanificazione effettuati e da effettuare in tutti gli uffici e gli spazi di proprieta’ del Comune di Roma”. Cosi’ in un comunicato il Presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo.