Palumbo: Colle Monfortani ennesimo quartiere degradato

Roma – “Colle Monfortani e’ l’ennesimo quartiere periferico di Roma abbandonato degrado e all’incuria. Questa mattina la Commissione Trasparenza ha effettuato un sopralluogo nell’area per verificare le criticita’ di un quartiere in cui, a distanza di anni dalla realizzazione di un complesso residenziale, mancano ancora servizi, viabilita’ di collegamento adeguata e un centro polifunzionale che era stato promesso. A quanto e’ risultato, e’ incerta la disponibilita’ di fondi per completare le opere e, tanto per cambiare, non si capisce chi doveva intervenire e perche’ non lo ha fatto. Questa mattina gli assessori responsabili erano colpevolmente assenti. Segno, ancora una volta, del palese disinteresse che la Giunta comunale nutre nei confronti delle periferie romane. La Commissione Trasparenza continuera’ a prestare attenzione ai problemi di questo quartiere e a cercare, per quanto possibile, di ricostruire le ragioni e le responsabilita’ di questo degrado. Nel frattempo, ci auguriamo che ogni organo competente faccia quel che deve per garantire a colle Monfortani e ai suoi residenti i servizi che meritano”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo.