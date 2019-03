Roma – “Perche’ la Raggi incontra in Qatar e non nelle sedi opportune i dirigenti del Club dopo tutto quello che e’ successo?”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale del Pd e Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo, commentando la notizia del viaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi a Doha in Qatar.